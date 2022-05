Pensionati e lavoratori: in arrivo un bonus di 200 euro in busta paga, Vediamo a chi spetta e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Il Decreto Aiuti, di cui ha discusso il Governo durante il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, ha stabilito un bonus di 200 euro in busta paga destinato ai pensionati e ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi. Vediamo a chi spetta e cosa è necessario fare per ottenerlo.

Al termine del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, il governo ha revisionato il Decreto Aiuti, stabilendo, tra le tante cose, un bonus di 200 euro destinato ai pensionati e ai lavoratori dipendenti e autonomi. Si tratta di una misura volta a sostenere le famiglie che stanno soffrendo ad arrivare a fine mese a causa del caro prezzi conseguente alla crisi in Ucraina. L’incentivo verrà erogato a circa 28 milioni di cittadini, che presentano un reddito fino a 35 mila euro.

Lo scopo del bonus, come sottolineato dal Premier Mario Draghi, è “aiutare le famiglie” e limitare “i rischi di ulteriori aumenti di inflazione“. Il beneficio, del valore complessivo di 14 miliardi di euro, sarà erogato una sola volta, molto probabilmente tra giugno e luglio.

Ad oggi, è bene sottolinearlo, non c’è ancora un testo del Decreto Aiuti approvato lo scorso 2 maggio, ma l’arrivo dell’incentivo è stato anticipato nel corso della conferenza.

Come ottenere il bonus di 200 euro?

I primi a beneficiare del bonus di 200 euro saranno i pensionati, che se lo vedranno accreditare automaticamente nella pensione di luglio. I lavoratori dipendenti, invece, lo otterranno in busta paga, senza dover fare nessuna richiesta. E’ il datore di lavoro, infatti, ad anticipare il contributo che poi verrà a sua volta restituito al primo pagamento d’imposta. Infine, per quel che riguarda i lavoratori autonomi, non ci sono ancora notizie chiare, ma dovrebbe essere istituito un fondo ad hoc.

