Tutti gli oggetti e i liquidi vietati in aereo: l’elenco aggiornato di quello che non si può portare in volo.

Le vacanze sono arrivate o stanno per arrivare per migliaia di italiani, e in molti, nonostante i costi ormai senza alcun freno, hanno scelto anche per quest’anno di viaggiare in aereo. Proprio per questo motivo, prima di partire è il caso di aggiornarsi sulle nuove regole riguardanti gli oggetti permessi e vietati in volo, considerando che le ultime novità tecnologiche permettono ad alcuni viaggiatori di portare a bordo anche alcuni liquidi senza rispettare i limiti fin qui previsti. Facciamo dunque chiarezza e andiamo a scoprire gli oggetti vietati in aereo secondo le regole in vigore nel 2023.

Oggetti vietati in aereo: l’elenco aggiornato

Sono ancora molti gli oggetti che non possono essere portati a bordo di un aereo, almeno nel bagaglio a mano. Tra questi molti liquidi. Su questo punto la normativa sta però cambiando, diventando maggiormente permissiva, grazie alle nuove tecnologie a disposizione degli aeroporti. A breve sarà permesso infatti portare a bordo anche bottiglie d’acqua o prodotti per l’igiene personale. Tutto per merito di scanner ultramoderni che permetteranno di verificare se un liquido è pericoloso o meno. Scanner che per il momento, però, sono presenti in pochissimi terminal italiani.

Ragazza in aereo

Al di là delle regole relative ai liquidi, sono comunque vietati nel bagaglio a mano, secondo l’elenco ufficiale dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), questi oggetti:

– armi di qualunque tipo (pistole, fucili, rivoltelle, ma anche lanciarazzi, archi, balestre, frecce, lanciarpioni, fucili subacquei, fionde, asce, accette, mannaie, catapulte ecc.);

– componenti per armi da fuoco (ad eccezione dei cannocchiali con mirino di puntamento);

– qualunque tipo di arma giocattolo o di riproduzione di arma da fuoco;

– armi ad aria compressa o anidride carbonica;

– dispositivi neutralizzanti e strumenti per stordire gli animali;

– sostanze chimiche, gas e spray con effetti disabilitanti;

– piccozze per ghiaccio;

– lame da rasoio e taglierine;

– coltelli con lame oltre i 6 centimetri di lunghezza;

– forbici con lame oltre i sei centimetri di lunghezza dal fulcro;

– attrezzature per arti marziali che abbiano una punta acuminata o un’estremità affilata;

– spade e sciabole di ogni tipo;

– trapani;

– qualunque tipo di utensile dotato di lama oltre i sei centimetri di lunghezza;

– seghe;

– saldatori;

– pistole fissachiodi;

– corpi contundenti di vario tipo;

– mazze da baseball e ogni altro tipo di bastone o manganello;

– attrezzature per arti marziali;

– sostanze incendiarie;

– munizioni;

– detonatori, inneschi e micce;

– riproduzioni di esplosivi;

– fuochi d’artificio;

– candelotti e fumogeni.

Per quanto riguarda i liquidi, è vietato al momento introdurre in cabina liquidi in contenitori con capacità superiore ai 100 millilitri. Per poter essere portati devono essere messi in bottigliette trasparenti, per un massimo di 1 litro in totale.

Al momento resta quindi impossibile portare a bordo, se non in questi appositi contenitori:

– acqua, bevande, zuppe e sciroppi;

– creme e oli;

– profumi;

– spray e gel;

– contenuto di recipienti sotto pressione;

– paste;

– miscele di liquidi e solidi;

– mascara e altri prodotti che abbiano questa consistenza.

L’elenco degli oggetti vietati in stiva

Se quelli elencati fin qui sono gli oggetti che non possono essere portati a bordo, all’interno del bagaglio a mano, bisogna comunque fare attenzione anche agli oggetti vietati nel bagaglio che andrà in stiva. Le regole in questo caso sono meno restrittive. Esistono però anche per il bagaglio grande diversi oggetti che non possono in alcun modo essere inseriti in valigia.

Si salvano, in questo caso, i liquidi, che non dovranno essere sottoposti al controllo delle dimensioni delle bottigliette e così via. Non potranno però in alcun modo essere portati in valigia liquidi infiammabili, refrigeranti o irritanti. Per il resto, l’elenco dei divieti riguarda molti degli oggetti vietati anche per il bagaglio amano, e in sostanza ogni tipo di arma e munizione, dai detonatori alla dinamite.

Di seguito la lista completa:

– munizioni, detonatori, inneschi e micce;

– mine, granate e materiali esplosivi;

– dinamite, polvere da sparo e altri esplosivi;

– bombolette per la difesa personale;

– componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante;

– congegni di allarme;

– gas;

– liquidi infiammabili;

– liquidi refrigeranti e irritanti;

– materiale radioattivo;

– solidi infiammabili e sostanze reattive;

– sostanze corrosive, infiammabili liquide o solide;

– sostanze magnetizzanti, ossidanti e perossidi organici;

– torcia subacquee con batterie inserite;

– sostanze tossiche o infettive.

Per ogni altra informazione è comunque consigliabile visitare il sito ufficiale dell’Enac prima di recarsi in aeroporto.

