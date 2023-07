Cosa si intende quando si parla di “pietra dello scandalo”? Scopriamo insieme il tutto quello che c’è da sapere su questo modo di dire.

Il modo di dire “pietra dello scandalo” è molto utilizzato anche se in molti non sanno perché si dice proprio così. In questo articolo abbiamo allora deciso di svelarvi qual è l’origine e il significato di questa espressione così popolare anche ai giorni nostri.

Origini : ha origine dall’Antica Roma.

: ha origine dall’Antica Roma. Quando si usa: si usa per indicare il fatto che qualcuno è il primo a dare motivo di scandalo oppure in riferimento a qualcuno che è di cattivo esempio per gli altri.

Modi di dire: pietra dello scandalo

“Pietra dello scandalo” è un modo di dire di origine molto antica. Nell’Antica Roma, i debitori e i commercianti falliti subivano un’umiliazione pubblica conosciuta come bonorum cessio culo nudo super lapidem. Tale umiliazione si traduce in italiano con “cessione dei beni, a natiche denudate, sopra una pietra” e proprio da qui nasce l’espressione di cui stiamo parlando in questo articolo.

A Roma, la pietra dello scandalo era un macigno che si trovava vicino al Campidoglio. In realtà, di queste pietre ce ne sono in tutta Italia e risalgono anche ad anni precedenti.

Cosa significa questa espressione

Questa particolare espressione si utilizza per indicare una persona che si ritrova ad essere oggetto di clamore a causa delle sue azioni negative. Dunque, il modo di dire si impiega in merito a qualcuno che è motivo di scandalo e che quindi è cattivo esempio per gli altri.

Nell’Enciclopedia Treccani viene spiegato che questo modo di dire molto comune ci sono dei riferimenti anche all’interno della Bibbia. Nel dettaglio, è possibile trovare la locuzione in Isaia, 8, 14, nella lettera di Paolo ai Romani, 9, 33 e nella I lettera di Pietro, 2, 8. In questi casi si può leggere infatti la forma stereotipa “lapis offensionis et petra scandali“.

