Tra una notizia di gossip e un emozionante debutto su palchi prestigiosi, come quello di Glastonbury, i Måneskin sono pronti a diventare protagonisti di un’altra estate di grandi concerti. Ovviamente anche in Italia. La band romana non perde di vista il nostro paese e si prepara a regalare grandi spettacoli al proprio pubblico all’interno di alcuni dei più importanti stadi italiani, per un mini tour degno di star di rango internazionale. Ma quali saranno le canzoni scelte da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan per l’estate 2023? Proviamo a scoprirlo insieme.

Måneskin , tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Saranno cinque gli appuntamenti italiani per la band guidata da Damiano David in questa estate 2023. Una serie di concerti che sono stati anticipati da alcune prestigiose partecipazioni a importanti festival europei. In attesa della data zero del tour italiano, prevista per il 16 luglio, non sappiamo quali saranno le canzoni scelte dalla band e quale sarà l’ordine di esecuzione. La setlist molto probabilmente sarà diversa infatti rispetto a quella presentata nei festival all’estero. Tuttavia, possiamo farci un’idea dando un’occhiata agli ultimi, recenti, concerti italiani dei Måneskin, tenuti durante il tour nei palasport della scorsa primavera.

Possiamo ampiamente prevedere, ad esempio, che ci sarà spazio per i brani più rappresentativi del loro ultimo album, Rush!, oltre che per molti dei loro grandi successi di Teatro d’Ira Vol. 1 e di Il ballo della vita. Al di là delle possibili variazioni, la setlist potrebbe dunque somigliare a quella ascoltata nello scorso aprile al Forum di Milano:

– Don’t Wanna Sleep

– Gossip

– Zitti e buoni

– Own My Mind

– Supermodel

– Coraline

– Baby Said

– Bla bla bla

– In nome del padre

– Beggin’

– Timezone

– For Your Love

– Gasoline

– Torna a casa

– Vent’anni

– Amandoti

– La fine

– Feel

– Mark Chapman

– Mammamia

– Kool Kids

– The Loneliest

– I Wanna Be Your Slave

Måneskin: tutte le date del tour italiano

Come sempre la band romana ha lasciato in calendario un discreto spazio dedicato per l’Italia, che resta il loro paese, nonostante il successo conquistato a livello internazionale. Quest’estate, però, i fan dovranno accontentarsi di cinque concerti in tre località differenti.

La data zero è prevista allo Stadio Nereo Rocco di Trieste il 16 luglio. Quattro giorni dopo, il 20 luglio, torneranno a casa per esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, spesso frequentato da Damiano anche per ragioni di fede calcistica. Un concerto che verrà bissato il 21 luglio.

Infine, la band tornerà a Milano, con una doppietta straordinaria nello stadio più grande d’Italia, il Giuseppe Meazza in San Siro. L’appuntamento è per il 24 e il 25 luglio. Ultime due date per il gruppo italiano prima di un periodo di riposo necessario per ricaricare le batterie in vista di settembre, quando prenderà il via il loro tour mondiale nei palazzetti, che li porterà a esibirsi in giro per il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, fino a dicembre.

