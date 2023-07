Aurora Ramazzotti ha aggiornato i suoi fan dei social sull’ultima disavventura a lei capitata mentre si trovava in treno.

Aurora Ramazzotti ha aggiornato i fan dei social sull’ultima disavventura che l’ha vista protagonista mentre si trovava a bordo di un treno Italo in compagnia del fidanzato, Goffredo Cerza. I due erano di ritorno a Milano dopo aver partecipato al matrimonio di Santo Versace e purtroppo a bordo del treno avrebbero smarrito uno zaino contenente le foto scattate all’evento.

“Ciao amici, faccio un appello perché credo nel potere dei social. Se c’è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma: abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty su uno dei quali c’è scritto Aury e ci sono le foto del matrimonio di Francesca e Santo, quindi indiscutibilmente mio. Su un treno Italo. Se state viaggiando e lo trovate scrivetemi: all’interno del salottino, specifica Goffredo. Se siete in questa situazione scrivetemi in direct. Confido in voi!”, ha scritto Aurora via social.

Aurora Ramazzotti: lo zaino smarrito

Aurora Ramazzotti ha lanciato un appello ai fan dei social svelando di aver smarrito uno zaino su un treno. Al momento non è dato sapere se il passaparola sui social le consentirà di rientrare in possesso dell’oggetto in questione e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.

Aurora aggiorna costantemente la sua platea social sulle vicissitudini della sua vita privata e molti non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio sulla sua vita da mamma accanto al piccolo Cesare (il suo primo figlio nato lo scorso 30 marzo).