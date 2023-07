Per la prima volta Gaia Zorzi ha rivelato un retroscena inedito e drammatico della suo passato attraverso i social.

Gaia Zorzi, sorella minore dell’influencer Tommaso Zorzi, ha raccontato via social un grave episodio che l’ha vista protagonista mentre si trovava a Maastricht per motivi di studio. Durante una serata con le sue amiche in discoteca, lei stessa ha ammesso di aver accettato un drink da parte di alcuni sconosciuti e di essere finita in ospedale.

“Grazie al cielo quella sera una delle mie coinquiline non ha lasciato mai il mio fianco, mentre l’altra ha continuato a far serata. Rimase pure in ospedale fino alle sei di mattina (quando poi le dissero che probabilmente mi sarei svegliata tardi e le conveniva tornare a casa)”, ha confessato Gaia via social, e ancora: “Trovarono nel mio sangue Rohypnol un sedativo conosciuto come ‘date drug’. Anni dopo questo locale di Maastricht chiuse dopo che questa cosa successe a più ragazze e si scoprì che erano i baristi a vendere queste sostanze ai ragazzi che frequentavano la discoteca”.

Gaia Zorzi: la droga in discoteca

Nei giorni scorsi Gaia Zorzi ha condiviso via social alcuni articoli riguardanti il caso di Leonardo Apache La Russa, il figlio di Ignazio La Russa attualmente indagato per un presunto caso di abuso.

Lei stessa ha confessato che avrebbe potuto potenzialmente essere vittima di una vicenda simile quando, alcuni anni fa, si trovava a Maastricht per l’università. Il racconto della sorella minore di Tommaso Zorzi ha lasciato i fan senza parole e in tanti le hanno espresso la loro solidarietà attraverso i social.