Episodio romantico al recente concerto di Ultimo. Una proposta di matrimonio che ha visto lo stesso cantante mettersi “a disposizione”.

Sa regalare emozioni ai suoi fan e non ha alcun problema a mettersi “a loro disposizione” specie in una caso come questo. Parliamo di Ultimo che nel corso del suo recente concerto a Roma ha visto andare in scena una proposta di matrimonio tra due persone presenti nel pubblico. La sua reazione? Semplicemente fantastica.

Ultimo, proposta di matrimonio a suo concerto: la reazione

Ultimo

Capita anche questo quando le emozioni sono tante e sincere, specie se come colonna sonora hai un concerto live di Ultimo, tra gli artisti maggiormente apprezzati del momento (da anni ormai). Nel corso del recente concerto a Roma, allo stadio Olimpico, l’artista durante la sua esibizione di “Piccola stella” è stato protagonista indiretto di una proposta di matrimonio tra due spettatori presenti.

Il ragazzo si è avvicinato al limite del palco mentre andava in scena la domanda in attesa del fatidico “sì”. Il romano si è quindi messo in ginocchio, ha continuato a cantare dedicando anche con i gesti la canzone proprio ai due spettatori.

Poi, alzandosi in piedi, si è voluto congratulare con loro: “Auguri agli sposi”, ha detto rivolgendosi a tutto il pubblico e chiedendo un applauso per loro. Un gesto di grande umiltà e sensibilità che ha presto fatto il giro del web diventando virale.

Di seguito anche il video su TikTok condiviso da un utente dove si vede la reazione da gran signore dell’artista romano: