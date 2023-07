I giudici hanno stabilito che Lady Gaga non sia costretta a pagare alcuna ricompensa alla donna che ritrovò i suoi cani rapiti. Ecco perché.

Una donna di nome Jennifer McBride avrebbe denunciato Lady Gaga per inadempimento dopo che, nel 2021, le fece riavere i suoi cani a seguito di un rapimento (in cui per altro restò gravemente ferito il dog sitter assunto dalla cantante). A quanto pare il tribunale di Los Angeles avrebbe stabilito che la cantante non dovrà versare il mezzo milione promesso come ricompensa in quanto la donna sarebbe stata una complice dei rapitori.

Lady Gaga

Lady Gaga: la ricompensa per i cani rapiti

Nel 2021 gli adorati bulldog francesi di Lady Gaga vennero rapiti mentre si trovavano insieme al loro dogsitter e, dopo alcuni giorni, vennero ritrovati legati ad un palo in una via isolata di Los Angeles. A restituirli sarebbe stata una donna che, in questi anni, avrebbe cercato di ottenere la generosa ricompensa promessa dalla popstar per riavere i suoi amici a quattro zampe. A quanto pare però, la donna sarebbe stata una complice dei rapitori e, per questo, i giudici avrebbero stabilito di non doverle far avere alcuna ricompensa. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

All’epoca dei fatti Lady Gaga si era limitata a ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine e il dogsitter (che aveva quasi rischiato di perdere la vita pur di difendere i suoi cani).