Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, è stato preso di mira dagli haters sui social e lui stesso ha deciso di rispondere per le rime.

Marco Morandi, terzogenito di Gianni Morandi e di Laura Efrikian, in queste ore è stato bersagliato dagli utenti in rete che l’hanno criticato aspramente, affermando persino che sembrasse più vecchio di suo padre. Lui stesso ha deciso di replicare con ironia ai suoi detrattori.

“Marco mi dispiace dirtelo ma gli anni te li porti proprio male hai 49 anni ma sembra che ne hai 70”, gli ha scritto qualcuno, a cui lui ha risposto: “Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria”. Un altro invece gli ha scritto: “Sei sempre stato un po bruttino rispetto al tuo papà”. E lui ha risposto: “Sempre così simpatica?”.

Marco Morandi: le repliche agli haters

In queste ore Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, ha replicato personalmente (attraverso i social) contro i leoni da tastiera che lo hanno insultato e criticato per il suo aspetto estetico. “Uguale a Mariangela la figlia di Fantozzi”, ha scritto qualcuno, a cui lui ha risposto a tono: “Non è vero Toti, non ci assomigli, non ti buttare giù, sei una bella donna! Siete dei maleducati”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social c’è anche chi ha lodato il modo in cui Marco Morandi ha replicato ai suoi haters.