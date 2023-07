Michelle Hunziker si è raccontata senza filtri, dal legame fortissimo con il primo nipote, Cesare, al rapporto con i suoi ex.

Michelle Hunziker è diventata nonna a 46 anni e, in un’intima intervista a Oggi, ha confessato come l’arrivo del piccolo Cesare sia per lei una benedizione e ha svelato anche come, nonostante sia single e abbia alle spalle due divorzi, creda ancora nell’amore.

“Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, ha ammesso la celebre conduttrice.

Michelle Hunziker: l’amore dopo il divorzio e il ruolo di nonna

Oggi Michelle Hunziker è serena e appagata e sembra aver trovato un nuovo equilibrio grazie alle sue tre figlie e alla famiglia allargata da lei costruita. A completare il suo cerchio virtuoso d’amore poi, lo scorso 30 marzo, ci ha pensato il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e suo primo nipote.

“È stata un’esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione”, ha rivelato a Oggi la conduttrice, che ha anche ammesso: “Non mi turba, lo sento come un grande orgoglio ma lo vivo bene. Anche perché so di essere giovane” racconta, pronta a vivere con il nipotino tutte le esperienze possibili: “Lo porterò a giocare a calcio, a fare karate, a fare viaggi e mille altre cose, il tempo e le energie giocano a mio favore. Nonna è una parola”. In futuro la conduttrice stupirà i suoi fan con un nuovo amore? In tanti sperano di sì.