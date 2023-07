Sofia Vergara sta trascorrendo una vacanza da sola a Capri e sui social ha conquistato i fan con la sua bellezza e la sua ironia.

Sofia Vergara ama l’Italia e in queste ore lei stessa si è mostrata con una mise provocante mentre si stava godendo una meritata vacanza a Capri. In una delle foto condivise sui social l’attrice posa con un ventaglio su cui è scritto: “C***o di caldo”. La foto ha fatto il pieno di like sui social e tra i fan c’è chi le ha scritto: “Sofia una di noi”, e ancora: “Si amore, fa caldissimo”, oppure: “Fa caldo, ma l’Italia ti ama.”

Sofia Vergara a Capri: la foto conquista i fan

Sofia Vergara ha fatto il pieno di like sui social grazie alla sua bellezza seducente e alla sua ironia. L’attrice al momento si troverebbe in vacanza da sola, a Capri, e infatti sui social in tanti le hanno chiesto dove fosse suo marito, Joe Manganiello. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e l’attrice non ha risposto alle domande dei fan.

La Vergara non ha mai fatto segreto di essere profondamente innamorata dell’Italia e ha anche ammesso che la sua attrice preferita sarebbe Sophia Loren.