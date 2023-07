Natalia Paragoni ha confessato ai fan le sue gioie e le paure ora che la nascita della sua prima figlia è ormai imminente.

Natalia Paragoni darà presto alla luce la sua prima figlia e, attraverso le sue stories via social, ha fatto sapere che lei e Andrea Zelletta sveleranno il nome della piccola dopo il parto. Natalia ha anche ammesso di non sapere ancora se lei e il fidanzato pubblicheranno le foto della bambina sui social e a seguire ha confessato di essere a dir poco terrorizzata per il parto.

“Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l’ora. Da un’altra parte non voglio che arrivi l’ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive. Andrea ha pazienza però.”

Natalia Paragoni confessa il terrore del parto

Molto presto Natalia Paragoni darà alla luce la sua prima figlia e, attraverso i social, ha confessato di essere a dir poco terrorizzata all’idea del parto. Nonostante questo l’influencer sarebbe impaziente di conoscere la sua prima figlia e, attraverso i social, ha svelato che lei e Andrea Zelletta annunceranno il nome scelto subito dopo la nascita della bambina.

“Si può sempre cambiare all’ultimo, non si sa mai”, ha confessato Natalia.