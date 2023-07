La piccola Luna Marì ha compiuto 2 anni e per l’occasione Belen Rodriguez ha deciso di festeggiarla in compagnia della sua famiglia.

Un’intima cena casalinga con tanto di torta e palloncini è stata quella per cui Belen Rodriguez ha optato in occasione del secondo compleanno della sua bambina, Luna Marì. Ai festeggiamenti non potevano mancare i nonni della bambina (Veronica e Gustavo Rodriguez), gli zii (Jeremias e Cecilia) e ovviamente il fratello maggiore di Luna, Santiago.

Stando a quanto emerso dalle stories via social non sarebbero stati presenti invece il padre della bambina, Antonino Spinalbese, né il marito della showgirl, Stefano De Martino (su cui negli ultimi tempi si è vociferato di una presunta crisi)

Belen Rodriguez: la festa per Luna Marì

Belen Rodriguez ha scritto una tenera dedica a sua figlia Luna Marì sui social e ha mostrato il piccolo party da lei organizzato in occasione del secondo compleanno della bambina. Sui social in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto il marito della showgirl, Stefano De Martino, che nelle ultime settimane è tornato al centro del gossip per via di una presunta crisi.

Alla festa non era presente neanche Antonino Spinalbese, il padre di Luna Marì con cui Belen ha fatto sapere di aver mantenuto buoni rapporti (nonostante i due si siano separati appena 2 mesi dopo la nascita della bambina). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?