Alessia Marcuzzi ha postato una foto sui social che non ha mancato di sedurre i fan e sollevare commenti in rete.

Alessia Marcuzzi è tornata a mostrare le sue curve provocanti sui social dove ha sfoggiato un abito aderente e dalla vertiginosa scollatura sulla schiena. In tanti le hanno fatto i complimenti scrivendo:

“Stai da Dio, hai un fisico da urlo”, e ancora: “Se hai deciso di farci morire per il caldo, faccelo sapere!”. Qualcuno ha anche ironizzato sul recente gossip che ha visto protagonista la conduttrice e De Martino, e ha scritto: “Hai capito De Martino!”.

Alessia Marcuzzi: la foto bollente e i commenti su De Martino

Ancora una volta Alessia Marcuzzi è tornata a infiammare la rete con un abito seducente e le sue curve da capogiro e, sui social, c’è chi non ha mancato di ironizzare sulla vicenda e sui recenti gossip che hanno visto protagonista la conduttrice e Stefano De Martino che, secondo le ultime ipotesi circolate in rete, avrebbero un flirt segreto. Sulla vicenda non sono mai emerse conferme e anzi, nelle scorse ore Alessia Marcuzzi è tornata a smentirla via social. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono impazienti di saperne di più.