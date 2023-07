Silvio Berlusconi non ha inserito il nome di suo figlio Luigi nel suo testamento e sulla vicenda sono emersi nuovi, scottanti, retroscena.

Stando a un dettagliato articolo de La Repubblica (e secondo fonti vicine alla famiglia) potrebbe esistere un motivo ben preciso per cui Silvio Berlusconi avrebbe deciso di non inserire il nome di suo figlio Luigi nel testamento (totalmente impugnabile) da lui scritto poco prima di un suo ennesimo ricovero in ospedale.

Sembra – secondo le fonti riportate da La Repubblica – che Luigi si sarebbe opposto alla volontà del padre di lasciare una cospicua somma d’eredità a Marta Fascina (la donna che fino alla fine gli è rimasta accanto) e quindi, stando a quanto riporta la Repubblica: “Se questa teoria fosse vera, Silvio avrebbe volutamente escluso Luigi dal pagamento del legato a Fascina non menzionandolo nel suo ultimo scritto.”

Luigi Berlusconi

Silvio Berlusconi: il nome di Luigi assente dal testamento

Silvio Berlusconi ha fatto i nomi di 4 dei suoi 5 figli nelle ultime volontà da lui espresse (per iscritto) prima di uno dei suoi numerosi ricoveri dell’ultimo anno e in tanti hanno trovato alquanto insolita la “dimenticanza” da parte del Cavaliere in merito al figlio Luigi. Secondo un’ipotesi riportata da La Repubblica, il gesto dell’ex premier potrebbe esser dovuto al fatto che, escludendo Luigi, gli altri figli potranno comunque esaudire i suoi ultimi desideri (versando la somma di 100 milioni di euro rispettivamente alla Fascina e a suo fratello, Paolo Berlusconi).

Al momento non è dato sapere se davvero Luigi Berlusconi si sia in qualche modo opposto alla volontà del padre di includere Marta Fascina nel testamento e inoltre non è chiaro se Barbara ed Eleonora, menzionate nello scritto (e come Luigi figlie di secondo letto dell’ex premier), dovranno pagare parte della somma in questione.

I legali degli eredi sarebbero a lavoro anche per comprendere a quanto ammonterebbe il patrimonio dell’ex premier (tra beni posseduti al momento della scomparsa e le donazioni da lui fatte nell’arco della sua vita).