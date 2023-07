La battaglia a colpi di Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua e adesso sembra che uno dei loro orologi sia sparito.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la conduttrice Ilary Blasi avrebbe dovuto inserire in una cassetta di sicurezza condivisa con l’ex marito Francesco Totti alcuni dei lussuosi orologi su cui il giudice, in un secondo momento, avrebbe dovuto stabilire la proprietà.

La conduttrice avrebbe però affermato di essere in possesso solo di 2 o 3 orologi e, nel corso dell’ultima udienza in tribunale, avrebbe fatto mettere agli atti di non essere a conoscenza della sorte degli altri preziosi. Tra questi figurerebbe anche un Daytona Rainbow dal valore di circa 1 milione di euro.

Ilary Blasi e Francesco Totti: gli orologi smarriti

A quanto pare gli animi tra Francesco Totti e la sua ex moglie, Ilary Blasi, sarebbero tutt’altro che distesi e, nell’ultima udienza che li ha visti protagonisti, la showgirl avrebbe fatto mettere agli atti di non essere a conoscenza della sorte di alcuni orologi che il suo ex marito le avrebbe richiesto.

La conduttrice avrebbe inoltre denunciato la scomparsa di alcuni effetti personali molto costosi (come borse e scarpe di lusso). Al momento sulla questione non sono emerse conferme e lei e l’ex marito continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda.