Chiara Ferragni si trova a Mykonos per l’addio al nubilato di sua sorella e sui social è stata bersagliata da insulti e prese in giro.

A settembre Francesca Ferragni si recherà all’altare e nelle ultime ore si è quindi concessa un addio al nubilato in grande stile con tutte le sue amiche e le sue sorelle in Grecia. Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sul viaggio e ai fan dei social ha dichiarato di essere a Mykonos per il “bachelorette” di sua sorella. La sua affermazione ha scatenato le prese in giro dei fan, e c’è chi le ha scritto: “Chiamarlo addio al nubilato faceva troppo povero eh?”, e ancora: “chiedo umilmente perdono, che cos’è il bacherolette?”.

Chiara Ferragni ha usato la parola inglese “bachelorette” per menzionare l’addio al nubilato di sua sorella Francesca (che sposerà il fidanzato Riki il prossimo 9 settembre) e come sempre sui social è stato travolta da una valanga di critiche e frecciatine da parte degli haters.

Al momento l’influencer ha preferito non replicare ai commenti di questo genere, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Intanto ferve sempre di più l’attesa per le nozze di Francesca Ferragni, che si terranno in Emilia Romagna.