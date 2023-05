Il 9 settembre a Piacenza Francesca Ferragni dirà sì al fidanzato Riccardo Nicoletti, padre di suo figlio Edoardo.

A un anno dalla nascita del suo primo figlio, Francesca Ferragni è pronta a convolare a nozze con il suo fidanzato Riccardo Nicoletti e a quanto pare il suo sarà un matrimonio extralusso. Stando alle prime indiscrezioni (riportate da TgCom24) la location scelta per le nozze sarà quella di un lussuoso Castello e alla cerimonia sarebbero attesi alcuni degli amici vip della sorella di Chiara Ferragni.

Francesca Ferragni

Francesca Ferragni, il matrimonio: la data e i dettagli

Il 9 settembre Francesca Ferragni pronuncerà il fatidico “sì” presso il castello di Rivalta, in uno dei borghi più suggestivi sui colli in provincia di Piacenza. Le damigelle d’onore – come svelato dalla stessa Francesca – saranno le sue sorelle, Chiara e Valentina, e alcune delle sue amiche più care.

Alla cerimonia sarebbero attesi ovviamente tutti i componenti della famiglia Ferragni e alcuni degli amici vip conosciuti dalla sorella di Chiara Ferragni. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’attesa cerimonia di nozze, giunta a quasi un anno dalla nascita del piccolo Edoardo (primo figlio di Francesca e del suo storico compagno, Riccardo Nicoletti).

