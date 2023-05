Elettra Lamborghini si è confessata senza filtri svelando alcuni dettagli sul suo aspetto fisico e suo suo rapporto con i tatuaggi.

Elettra Lamborghini sta per lanciarsi nel tour del suo nuovo disco, Elettraton, e a Il Messaggero ha confessato che in vista dei suoi impegni di lavoro si allenerebbe ben 3 ore ogni giorno. Quanto al suo aspetto fisico e alle sue curve da capogiro l’ereditiera ha affermato ironica:

“Se vede le mie foto sui social sembro un putta**ne, diciamolo. Mi piace fare la se*y ma se apro la bocca, di se*y o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sex*y. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi”.



Elettra Lamborghini: la confessione sul suo aspetto

Elettra Lamborghini è oggi una cantante affermata e, con il suo fisico da capogiro, è riuscita a conquistare numerosi ammiratori sui social.

L’ereditiera ha anche confessato che la sua statua al museo delle cere di Amsterdam avrebbe continua necessità di manutenzione perché “la toccano tutti” e infine avrebbe confessato di aver deciso di farsi togliere tutti i suoi tatuaggi perché sarebbe pentita di averli fatti. In tanti non vedono l’ora di vedere l’ereditiera di nuovo in tour e sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e professionale.

