Elettra Lamborghini ha deciso di eliminare alcuni tatuaggi, ecco quali.

Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare alcuni tatuaggi presenti sulla propria pelle, in questo caso un paio di quelli fatti sulle braccia. La cantante ha voluto mostrare su Instagram tramite le sue stories, dal proprio profilo ufficiale, di aver quasi del tutto eliminato un tatuaggio scrivendo anche: “Voglio condividere con voi una gioia…Finalmente le mie 7 sedute di laser iniziano a fruttare (Io contentissima). Le bolle dolorosissime non mi erano mai uscite così ma sono assolutamente per una causa”.

In seguito ha mostrato un altro tatuaggio che sta cercando di far sparire, anche se con questo non è ancora a buon punto, allo stesso tempo ha affermato: “Questo sicuramente è il più lento, però si è un po’ sbiadito, però questo è decisamente il più lento”. In questa stories ha anche aggiunto una scritta non molto carina nei confronti del tatuatore: “Me l’ha fatto un cane, davvero ci sono certi tatuatori che sono dei CANI! Tipo vabbè, manco vi dico le mie ch****e…talmente scavate che sono in rilievo”. In seguito nell’ultima stories ha mostrato un altro tatuaggio quasi completamente rimosso, scrivendo: “Quelli che stanno andando via più facilmente li ho fatti in Spagna da due diversi e sono entrambi leggerissimi e non scavati…e col sole non mi si sono espansi”.