Gianmaria Antinolfi lascerà il Grande Fratello Vip: ecco quando accadrà.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da sole due settimane e già Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare la Casa, poiché avrebbe esaurito tutti i suoi argomenti e vorrebbe tornare a fare la sua vita di sempre, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. L’imprenditore napoletano avrebbe riflettuto su questo e svelato quando abbandonerà il reality, dopo quanto accaduto con Soleil Sorge, con gli scontri che potrebbero aver lasciato degli strascichi decisivi. Al momento l’ex di Belen Rodriguez si trova molto psicologicamente provato, forse per la situazione nata con Soleil o per la mancanza di materiale: comunque due situazioni abbastanza complicate da gestire.

Antinolfi ha svelato ad Amedeo Goria le sue intenzioni di abbandonare sabato il Grande Fratello Vip e nella puntata di stasera cercherà di chiarire la sua posizione all’interno della Casa, per capire se alla fine deciderà di tornare a fare la vita da normale imprenditore lasciando quella da vippone alle spalle. Il concorrente è comunque molto combattuto e potrebbe anche decidere di restare dentro, magari anche con l’aiuto dei suoi compagni di avventura o di qualche familiare da fuori. Al momento non si può sapere nulla, ma nella puntata di stasera potrebbe accadere di tutto, quindi è assolutamente da non perdere.