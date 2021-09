Amadeus conferma Fiorello per Sanremo 2022: “Non potrei farlo senza di lui”

Amadeus ha voluto confermare che Fiorello sarà presente con lui al Festival di Sanremo 2022, poiché il conduttore non potrebbe immaginare che l’evento possa realizzarsi senza di lui al suo fianco. Amadeus è stato ospite della puntata di Porta a Porta di giovedì 23 settembre, nella quale ha dichiarato riferendosi al suo compagno di avventure. “Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. Lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo e soprattutto non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo”.

Amadeus si sta preparando per ritornare sul palco dell’Ariston per il terzo anno consecutivo come conduttore della Karmesse, portando ovviamente insieme a lui anche Fiorello, come ha svelato da Bruno Vespa. Il duo ritornerà per dirigere un altro grande festival, con la speranza che le risate siano tante e le restrizioni minori per garantire un bellissimo spettacolo.