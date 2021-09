Panico nella Casa del GF Vip, ma ci pensa Francesca Cipriani: ecco la scena.

Nella Casa del Grande Fratello Vip stava per accadere un scena bruttissima, ma grazie all’intervento tempestivo di una concorrente il peggio è stato evitato. Nicola Pisu stava per soffocare, ma Francesca Cipriani ha evitato che ciò avvenisse intervenendo con forza e decisione dando delle pacche sulla schiena al concorrente. La showgirl è stata l’unica ad accorgersi di quello che stava accadendo come mostrato dal video diventato virale sui social: probabilmente il concorrente aveva ingerito qualcosa che gli bloccava la respirazione, tanto da farlo piegare su se stesso e tossire di continuo.

Nel mentre Ainette Stephens ha ironizzato sull’intervento della Cipriani: “Così gli fai sputare un rene o un polmone”. Tuttavia la showgirl è stata brava e tempestiva evitando il peggio al povero Nicola Pisu, nonostante gli abbia dato dei colpi abbastanza forti alla schiena giustificandosi: “Ma sta soffocando”. Piccoli momenti di panico che avevano spaventato Francesca Cipriani tanto da farla intervenire così. Voi che ne pensate? Ha fatto bene la concorrente ad intervenire in modo veemente, come si evince dal filmato presente su Twitter, per evitare probabilmente un qualcosa di peggiore a Nicola Pisu? Oppure è stato un intervento inutile e inopportuno?

Ecco il video