Chanel Totti ha pubblicato una sua foto sui social e ha finito per attirare contro di sé le critiche degli haters.

Chanel Totti è finita ancora una volta nel mirino degli haters e sui social in tanti hanno avuto da ridire sul suo ultimo selfie difronte allo specchio. “Te la tiri troppo secondo me”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ma i tuoi genitori si rendono conto che hai 15 anni? Non ti dicono niente?”. E ancora (in riferimento alla sua storia con Cristian Babalus (iniziata, sembra, mentre lui era legato alla madre di sua figlia): “L’amante a 15 anni…”

Chanel Totti: il selfie e le critiche social

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è sempre più attiva sui social ma, a quanto pare, non sono in molti ad apprezzare i suoi scatti. Già nei mesi scorsi era finita nell’occhio del ciclone per via dei suoi look (secondo molti poco adatti alla sua età) e ai suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica.

Di recente la secondogenita dei due vip è uscita allo scoperto con Cristian Babalus, il fidanzato (ex fiamma di un influencer) con cui è stata avvistata addirittura durante una gita fuori porta in compagnia di sua madre Ilary e del compagno Bastian Muller.

Riproduzione riservata © 2023 - DG