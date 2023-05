L’11enne che ha criticato le foto in déshabillé di Chiara Ferragni ha svelato che il suo profilo social sarebbe stato chiuso.

Nei giorni scorsi una critica rivolta da un’11enne a una foto di Chiara Ferragni ha sollevato un vero e proprio dibattito social e in queste ore è stata la stessa ragazzina (il cui profilo Instagram è stato gestito dalla madre) a esprimere pubblicamente la sua indignazione per il fatto che il suo profilo sarebbe stato chiuso e segnalato.

“Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta”, ha dichiarato al Corriere della Sera l’11enne, mentre sua madre le ha fatto eco affermando: “Io non posso accettare che mia figlia per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata. Inoltre, con la chiusura del profilo perdiamo cinque anni di ricordi, di gare, di momenti belli condivisi con la comunità dell’equitazione”.

Chiara Ferragni: la replica della fan 11enne

Una fan 11enne di Chiara Ferragni si è vista addirittura chiudere il suo profilo dopo aver sollevato una critica contro la nota imprenditrice digitale (che, nei giorni scorsi, le ha replicato personalmente dopo aver postato alcuni scatti in perizoma).

Il profilo Instagram della giovane fan sarebbe stato definitivamente chiuso dopo aver ricevuto numerose segnalazioni e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

