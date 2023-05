Arisa ha replicato alle numerose polemiche nei suoi confronti dopo le sue recenti affermazioni sul conto di Giorgia Meloni.

Arisa è finita al centro di una vera e propria gogna mediatica dopo le sue affermazioni sul conto di Giorgia Meloni (durante l’intervista di Peter Gomez). La cantante ha affermato che, a seguito delle sue dichiarazioni, le sarebbe stato chiesto di non partecipare ai Pride di Roma e Milano e a tal proposito ha scritto sui social:

“Oggi al mio manager è stato consigliato da parte degli organizzatori, di dirmi di non presentarmi al Pride di Milano a causa dell’ipotesi che alcuni membri della comunità possano in qualche modo mettermi in imbarazzo, io sarei venuta volentieri, però se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò neanche al pride di Roma. Mi dispiace davvero tanto”, ha scritto la cantante nel suo post.

Arisa assente al Pride: i motivi

Arisa si è sfogata via social dopo le numerose polemiche avvenute a seguito del suo “apprezzamento” verso il governo Meloni. La cantante ha affermato che le innumerevoli polemiche avvenute contro di lei nei giorni scorsi l’avrebbero indotta a rinunciare a prendere parte al Pride e attraverso i social, la cantante è tornata a ribadire le sue posizioni affermando:

“Ma prima di salutarvi un’ultima cosa la voglio scrivere: la diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. La diversità è ricchezza. Me l’avevate insegnato voi. Non condannate la gente perché non la pensa esattamente come voi, magari quella gente lì vi ama lo stesso, ma voi pensate di no.” In tanti si chiedono se Arisa tornerà sulle sue posizioni o se replicherà ancora alle numerose critiche a lei rivolte da parte della comunità LGBT (su cui da sempre il Governo Meloni ha manifestato in più occasioni le sue prese di posizione avverse).

