In alcuni documenti desecretati dall’FBI è emerso che, nel 1983, la compianta Regina Elisabetta sarebbe stata nel mirino di un attentatore (che aveva intenzione di vendicare in questo modo la scomparsa di sua figlia, avvenuta qualche tempo prima in Irlanda).

Grazie alle intercettazioni di un poliziotto in California, l’attentato sarebbe stato sventato in tempo dall’FBI e la Regina non avrebbe corso alcun pericolo.

Regina Elisabetta

FBI: la rivelazione sull’attentato alla Regina Elisabetta

Nel corso del suo lungo regno la Regina Elisabetta ha corso non pochi pericoli e l’FBI, in alcuni documenti da poco desecretati, ha anche fatto sapere che la sovrana avrebbe rischiato di finire vittima di un attentato durante una sua visita ufficiale in California. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e l’FBI sarebbe riuscita a sventare in tempo la macchinazione orchestrata da un uomo che aveva intenzione di fare del male alla sovrana per vendicare la figlia scomparsa.

Della vicenda non si è saputo nulla fino ad ora e non è dato sapere se la Regina sia stata messa al corrente dell’episodio (anche se è molto probabile di sì). In passato sono stati numerosi gli episodi spaventosi capitati ai danni della sovrana, che ad esempio ha dovuto vedersela persino con un uomo che era riuscito a introdursi nel cuore della notte a Buckingham Palace.

