Poco prima della nascita di suo figlio Thiago, Chiara Nasti ha fatto realizzare un calco della sua pancia al nono mese di gravidanza e lo ha fatto ricoprire di cristalli (da un’artista specializzata nel settore). Il risultato ottenuto non è piaciuto ai fan dell’influencer, che l’hanno tempestata di critiche via social.

Chiara Nasti e il calco della pancia: le critiche sui social

Ancora una volta Chiara Nasti è stata travolta dalle critiche sui social: l’influencer ha deciso di assecondare una moda del momento e ha fatto realizzare un calco della sua pancia al nono mese. Il risultato ottenuto non è piaciuto al pubblico social, che le ha scritto: “Ti capita mai di fare cose che non siano tamarrate da cafoni di bassa lega?”, e ancora: “No vabbè a che siamo arrivati, non si sa più come spendere soldi”; “Terrificante e di pessimo gusto”.

Tra I fan della promessa sposa di Zaccagni c’è anche chi ha preso le sue difese, e infatti qualcuno ha scritto: “Se lo avesse fatto la Ferragni a quanti sarebbe piaciuto? Valanghe di complimenti già lo so”. Chiara Nasti replicherà alle numerose critiche nei suoi confronti?

