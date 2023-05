Secondo un rumor diventato virale, il Principe William avrebbe avuto una figlia insieme alla sua presunta amante, la marchesa Rose Hanbury.

La presunta relazione tra il Principe William e la marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury, continua a tenere banco nel Regno Unito e sui social dove, nelle ultime ore, sono emerse alcune ipotesi riguardanti una presunta figlia segreta che il principe avrebbe avuto con la presunta amante nel 2016. A causa della bambina – il cui nome è Iris Marina Aline – sembra che il marito della marchesa voglia divorziare.

Principe William

Principe William: la figlia segreta

Alcun nuove e scottanti rivelazioni hanno travolto il Principe William che, secondo un gossip circolato in queste ore in rete, avrebbe avuto una figlia dalla sua presunta relazione segreta con Rose Hanbury. A causa della bambina il marito della marchesa – David Cholmondeley – sarebbe intenzionato a chiedere il divorzio, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

I fan dei social sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda e si chiedono se emergerà mai la verità in merito alla questione o se William finirà come suo padre Carlo (che per anni è stato costretto a vivere in segreto il suo amore per la moglie Camilla).

