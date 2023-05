Attraverso i social Oriana Marzoli ha replicato contro Daniele Dal Moro, che nelle ultime ore ha confessato i motivi del loro addio.

Nelle ultime ore Daniele Dal Moro ha confermato via social di essersi separato da Oriana Marzoli per “divergenze e continui liti”. L’influencer a quanto pare non ha gradito quanto affermato dall’ex fidanzato, e infatti ha scritto sui social:

“Facciamo una cosa, io non parlo, non racconto la verità (perché ho altri valori) e voi non mi taggate più su IG in niente di questo giochetto che fa tanto schifo… soprattutto perché ragazzi, non mi interessa più. Grazie di cuore! E ricordate non è tutto oro quello che luccica“. Daniele replicherà alle sue parole?

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli contro Daniele Dal Moro: lo sfogo

A quanto pare la liaison tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è finita nel migliore dei modi e in queste ore, attraverso i social, è stata la stessa ex gieffina a replicare alle parole del suo ex fidanzato, che aveva parlato di “divergenze irrisolvibili” e di ciò che Oriana gli avrebbe detto quando lui aveva fatto visita a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria (sostenendo di essersi sentita umiliata). Oriana ha replicato a mezzo social e in tanti si chiedono se tra lei e Daniele ci saranno ulteriori chiarimenti.

“Perché sono una vera Donna, non cercherò di entrare in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo”, ha scritto infuriata. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Riproduzione riservata © 2023 - DG