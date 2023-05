Nelle ultime ore Oriana Marzoli ha annunciato la fine della sua liaison con Daniele Dal Moro e lui stesso ha parlato ai fan della vicenda.

Dopo Oriana Marzoli (che si è mostrata visibilmente provata annunciando la loro rottura sui social) anche Daniele Dal Moro è intervenuto tramite stories per raccontare ai fan le motivazioni che lo avrebbero condotto all’addio dall’influencer.

“Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella. Non è quello il motivo della rottura ma non ha agevolato. A Edoardo sono affezionato, la vita è mia e posso decidere come voglio. Erano a Verona e ci siamo visti. Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni”, ha dichiarato via social.

Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro e Oriana: i motivi della rottura

Daniele Dal Moro ha confessato che tra lui e Oriana Marzoli ci sarebbero state innumerevoli discussioni che, col tempo, li avrebbero condotti alla decisione di dirsi addio.

“Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Già non è facile mettere da parte quello che è successo al GF, già non è facile non litigare. Cercare di passare del tempo insieme per me e Oriana non è facile. Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social con lei. Io quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti, foto, per voi, anche se non è nelle mie corde”, ha precisato l’ex volto del GF Vip, che già nei giorni scorsi si era sfogato con i fan dei social a causa delle continue intromissioni nella sua vita privata.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se lui e Oriana troveranno il modo di chiarire. Al momento sembra che l’influencer abbia lasciato l’Italia e che non sia intenzionata a parlare della questione.

