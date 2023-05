Daniele Dal Moro ha affidato ai social un suo durissimo sfogo contro i fan e ha spiegato perché.

Daniele Dal Moro è andato su tutte le furie con i fan dei social dopo che – secondo indiscrezioni – avrebbe messo un like a una ragazza (di cui non si conosce l’identità). L’ex volto del GF Vip, accusato di tradire Oriana Marzoli, non ci avrebbe visto più e avrebbe tuonato:

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate!”, ha tuonato.

Daniele Dal Moro: lo sfogo via social

Daniele Dal Moro sarebbe andato su tutte le furie con i fan dei social a causa di alcune accuse infondate nei suoi confronti.

“Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi…Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! Intendevo dire che l’unica cosa che mi ha portato in tasca a livello mediatico “la coppia” è stato farmi squalificare. So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte ‘sana’. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito”, ha tuonato l’ex volto del GF Vip che, dopo la fine del programma, ha dato inizio a una liaison con l’ex compagna d’avventura Oriana Marzoli. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Daniele chiarirà ulteriormente il suo punto di vista o se magari tornerà sui propri passi.

