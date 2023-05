Ancora una volta Damiano David ha dato una svolta inaspettata al suo look e il risultato ha lasciato i suoi fan a bocca aperta.

Alcuni mesi fa Damiano David dei Maneskin ha deciso di dire addio alla sua folta chioma e ha rasato – non senza polemiche da parte dei fan – i suoi capelli e a seguire, nelle scorse ore, si è mostrato con una tinta di un rosso molto acceso. Il risultato ha fatto il pieno di like da parte dei fan, che non hanno perso occasione per fare i complimenti al loro beniamino. “Livello sbalzi d’umore nell’ultimo mese: capelli di Damiano”, ha ironizzato qualcuno tra i commenti al suo post.

Damiano David cambia look: la tinta rossa

Ancora una volta Damiano David ha deciso di stupire i fan con un inaspettato cambio di look e la sua tinta rosso fiammante sembra aver riscosso grandi apprezzamenti (a differenza del suo precedente taglio di capelli, che aveva scatenato numerose polemiche).

Nei giorni scorsi il cantante è finito nell’occhio del ciclone per via di una foto in cui si è mostrato completamente senza veli e mentre era intento a fumare uno spinello. Sui social in tanti sono curiosi di sapere se Damiano replicherà alle polemiche relative allo scatto (su cui è intervenuto persino Al Bano Carrisi).

Riproduzione riservata © 2023 - DG