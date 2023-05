Bacchettata di Al Bano a Damiano David dei Maneskin. Il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua sugli esempi da non dare.

Ha fatto tanto parlare un recente scatto social di Damiano David, frontman dei Maneskin, nudo e con una canna in mano. Una foto che ha generato una inattesa reazione anche da parte di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco, fresco di compleanno per gli 80 anni, si è espresso molto duramente a proposito del messaggio che viene dato ai giovani.

Al Bano e le parole su Damiano dei Maneskin

Al Bano

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”. Con queste parole Al Bano ha esordito intervistato da Adnkronos a proposito della foto di Damiano David nudo e con uno spinello in mano.

Parole che sanno di rimprovero e che lo stesso cantante di Cellino San Marco spiega parlando della sua epserienza personale: “Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle. Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni, i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga”.

Questo quindi il parere dell’80enne che solamente pochi giorni fa, sempre in tema canne, aveva parlato della fine del rapporto con Romina Power dovuto anche alla marijuana: “Il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. Una volta, per capire, me ne sono fumata una”.

Di seguito quello che era stato il post Instagram del frontman dei Maneskin:

