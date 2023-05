Un tatuaggio in onore della figlia appena nata per Alessandro Basciano ma sembrerebbe esserci un errore nel nome…

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati da poco genitori. La coppia sta vivendo questa nuova vita insieme alla piccola Celine Blue, o blue? Ebbene sì, la domanda in questo caso sorge spontanea perché nelle ultime ore il neo papà ha deciso di farsi un tatuaggio dove, parrebbe, esserci un errore…

Il tatuaggio di Alessandro Basciano per la figlia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

“12/05/2023, non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire. La nostra Celine blue”. Erano state queste le parole della coppia nel dare l’annuncio dell’arrivo della loro prima figlia.

La didascalia, in questo caso, è molto utile per analizzare quello che potrebbe essere stato un errore da parte di Alessandro Basciano nel farsi tatuare il nome della bimba sul petto. Il neo papà, infatti, ha scelto di farsi scrivere Celine blue, con la seconda parte del nome in minuscolo.

In tanti si sono domandati se si tratti di un errore commesso dato che, essendo un secondo nome, sarebbe da scrivere maiuscolo. Loro, però, anche nell’annunciare la nascita della bambina avevano scelto la b minuscola. In questo caso, quindi, il tatuaggio sarebbe corretto o per lo meno corretto per loro.

Chissà se i due spiegheranno quella che pare essere una scelta nel chiamare la piccola con “blue” e non Blue.

Di seguito anche un post di una pagina di fan della coppia dove è possibile vedere nel dettaglio il tatuaggio del papà:

Riproduzione riservata © 2023 - DG