Emma Marrone ha trascorso il suo primo compleanno senza il papà e i fan hanno deciso di manifestarle la loro vicinanza con un regalo.

Da mesi Emma Marrone sta convivendo con la difficile scomparsa di suo papà Rosario e, nelle ultime ore, lei stessa ha svelato cosa avrebbero fatto i fan in suo onore nel giorno del suo compleanno, e non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione. I suoi ammiratori infatti avrebbero fatto spontaneamente una donazione all’Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo (la stessa a cui Emma aveva invitato a fare delle donazioni dopo la dolorosa scomparsa di suo padre).

“Mi sono ricomposta un attimo perché mi avete fatto piangere, piango da quando mi sono svegliata. Vi ringrazio con tutto il cuore per questo regalo bellissimo che mi avete fatto. Donare all’Admo per il mio compleanno era la cosa più bella e inaspettata. Non ce la faccio a non piangere. Grazie, perché avete fatto una cosa bellissima, e io sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi. Vi amo e mi avete resa la persona più felice oggi. Grazie, vi voglio bene”, ha detto.

Emma Marrone

Emma Marrone: il primo compleanno senza il padre

Emma Marrone ha trascorso il suo compleanno più difficile, ossia il primo senza la presenza del suo adorato papà Rosario, scomparso nei mesi scorsi a causa di una grave forma di leucemia.

I fan della cantante hanno deciso di manifestarle la loro vicinanza facendo una donazione ad Admo, e Emma ha espresso tutta la sua commozione per il loro gesto e li ha personalmente ringraziati via social, senza riuscire a trattenere le sue lacrime.

