Il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini è stato operato d’urgenza dopo un terribile incidente in moto.

Attraverso i social Beppe Convertini si è mostrato da un letto d’ospedale dove, nelle scorse ore, ha subito un delicato intervento dopo un incidente in moto.

“Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”, ha scritto nel suo post, per poi ringraziare i dottori che si sono presi cura di lui affermando: “Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell’ospedale il mio naso e occhio sono tornati al loro posto. In queste settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura”.

Beppe Convertini: l’incidente in moto

Un terribile spavento per il conduttore Beppe Convertini che in queste ore, attraverso i social, ha fatto sapere di aver dovuto subire un delicato intervento a seguito di un incidente in moto. Il volto tv ha affermato che durate queste settimane avrebbe lavorato anche se le sue condizioni non sarebbero state buone a causa dell’incidente e ha ammesso: “Naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto, appunto il senso del dovere. Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde, uno spot e altri lavori”.

Sui social in tanti gli hanno espresso la loro solidarietà per quanto accaduto e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG