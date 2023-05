Gian Maria Sainato ha confessato di provare qualcosa per Cristina Scuccia e ha svelato cosa gli avrebbe detto lei a tal proposito.

La vicinanza forzata all’isola dei Famosi sembra abbia creato un feeling speciale tra Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia e infatti in queste ore è stato lo stesso naufrago a svelare di provare qualcosa per l’ex suora. Sainato avrebbe parlato apertamente a Cristina dei suoi sentimenti e ha anche svelato cosa lei gli avrebbe risposto.

“Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che le piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi”.

Cristina Scuccia

Gian Maria Sainato: i sentimenti per Cristina Scuccia

All’Isola dei Famosi Gian Maria ha stupito tutti svelando di provare qualcosa per Cristina Scuccia che, però, gli avrebbe risposto di non essere intenzionata a dare il via a una frequentazione all’Isola dei Famosi.

L’ex volto di The Voice ha recentemente annunciato il suo addio alla vita consacrata e ha anche svelato che, in Spagna, avrebbe una persona speciale ad attenderla. Tra lei e Gian Maria succederà qualcosa dopo la fine del programma? In tanti tra i fan sono in trepidante attesa di saperne di più!

Riproduzione riservata © 2023 - DG