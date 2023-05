Tommaso Zozi ha commentato via social il fatto accaduto a Milano, dove una donna trans è stata picchiata da alcuni agenti di polizia.

L’ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, si è espresso via social su una vicenda accaduta nei giorni scorsi a Milano, dove alcuni agenti di polizia avrebbero picchiato con i manganelli una donna trans. Al momento sulla vicenda non è stata fatta ancora chiarezza e il web si è diviso tra coloro che hanno preso le difese della donna e chi, invece, degli agenti di polizia. Zorzi ha affermato via social:

“Voi che pensate che il comportamento adottato dagli agenti sia stato giusto, riducete le persone trans solamente a quello che hanno tra le gambe e vi fa comodo ridurle ad operatrici se*suali. Nella narrativa del popolo medio ignorante omofobo e transfobico, la trans è una pu**ana o comunque deviata s**sualmente. Per essere colpevole in questo paese basta essere una trans perché sicuramente qualcosa di sbagliato hai fatto”.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: il caso della trans picchiata

Attraverso i social Tommaso Zorzi ha commentato quant’è accaduto a una donna trans nei giorni scorsi a Milano e ha preso le sue difese (nonostante sulla vicenda non siano ancora emersi tutti i dettagli). Il popolo del web si è diviso tra chi, come Zorzi, ha preso le difese della donna trans e chi invece ha preso le difese degli agenti di polizia.

L’ex vincitore si è espresso più volte a sostegno delle tematiche LGBT e in queste ore ha deciso di chiarire ancora una volta quale sarebbe stata la sua opinione in merito al controverso caso.

Riproduzione riservata © 2023 - DG