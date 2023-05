Enrico Papi ha commesso uno scivolone mentre era in diretta all’Isola dei Famosi. Ecco come ha reagito Ilary Blasi.

A inizio di puntata all’Isola dei Famosi Enrico Papi è entrato in studio con una giacca doppio petto e Ilary Blasi, facendogli un complimento, lo ha paragonato a un ufficiale della marina. Il conduttore senza volerlo ha risposto: “Sì è vero sembro un po’ il Capitano … ops scusa!”.

La sua risposta ha creato il gelo in studio, dove in tanti non hanno potuto fare a meno di pensare al “capitano” per eccellenza, ossia l’ex marito di Ilary Blasi, Francesco Totti.

Enrico Papi

Enrico Papi: la gaffe con Ilary Blasi

Tra gaffe e frecciatine in diretta tv la nuova edizione dell’Isola dei Famosi continua a tenere banco sui social e, nelle ultime ore, ha fatto discutere la gaffe commessa dall’opinionista Enrico Papi nei confronti della conduttrice Ilary Blasi (che, com’è noto, si è separata dal suo storico marito ormai un anno fa). La conduttrice in questo caso non si è minimamente scomposta e ha risposto divertita: “Va bene Enrico. mi piace, … effettivamente subivo un po’ il fascino infatti, vedi? C’era qualcosa!”.

Finora la conduttrice non ha mai parlato apertamente dei motivi che l’avrebbero spinta alla rottura con l’ex calciatore e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

