Per molti avrebbe meritato di vincere la categoria danza di Amici anche se poi, come noto, sappiamo che a trionfare nell’intero programma è stato proprio un ballerino. Stiamo parlando dell’australiana Isobel Kineear che, a SuperGuidaTv, ha ripercorso le tappe della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi sottolineando anche il rapporto con la Queen di Mediaset e quella possibile storia d’amore con Cricca per la quale, per sua stessa ammissione, lascia una “porta aperta”.

Isobel, le parole dopo Amici: da Maria a… Cricca

Dopo aver ammesso di vivere ora un “dolce vita”, la bravissima e simpaticissima Isobel è tornata a parlare della sua avventura all’interno di Amici, sottolineando il momento più bello ma anche quello più brutto.

“Il momento più brutto è sicuramente quando mi sono fatta male al collo, mi sono sentita in difficoltà. Farsi male è una cosa difficile da accettare, soprattutto quando avrei dovuto spingere con gli allenamenti e non riuscivo a farlo, per me era difficile accettare questo. Anche il cambio di mentalità, per me è stata una nuova sfida, una motivazione in più, una grande opportunità”.

Sul momento più bello: “Beh non saprei, ogni giorno c’era qualcosa di bello: una sorpresa, una opportunità. Se proprio devo scegliere, allora ti direi la prima conversazione con Maria De Filippi. Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con Dio”. “Maria è la persona più vera e leale che ho incontrato nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grande esempio di lealtà e di onestà”.

Nel corso dell’intervista spazio anche alla storia poi non andata avanti con Cricca: “La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta“.

