Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. In questo caso le dure. Scontro all’Isola dei Famosi tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery, protagoniste in queste ore del daytime dedicato al reality in Honduras prima della diretta tv su Canale 5. Alcuni atteggiamenti dell’attrice francese non sarebbero andati giù all’italiana che ha attaccato pesantemente la compagna naufraga.

Isola dei Famosi, nervi tesi e accuse: cosa è successo

“Ce l’hai sempre con qualcuno. Dall’inizio”. Inizia in questo modo il daytime dell’Isola con Corinne che replica alla Caldonazzo.

“Le amiche non fanno così. Ho capito che tu non sei un’amica. Per me sei falsa e comodino”, ha detto Nathaly facendo riferimento ad alcuni comportamenti della francese a proposito delle nomination e dell’atteggiamento, per lei, ipocrita anche verso Andrea Lo Cicero.

“Falsa e comodino lo dici ad altri. Se tu sei inca**ata con la vita lasciami stare. Io sono una persona gentile e pacifica”.

E ancora: “Mi sembra gratuito e banale il suo attacco. Mi sto chiedendo: ‘Sta facendo una tattica per buttarmi fuori’? Non so. Io accetto”, ha detto Corinne.

Dal canto suo la Caldonazzo, parlando con la telecamera: “Mi sembra di essere in un pollaio. Voglio fare la mia Isola da sola”.

Di seguito anche il post Twitter del programma con la dura discussione tra le due donne:

"Per me tu sei comodino e falsa" 🔥

"Per me tu sei comodino e falsa" 🔥

C'è astio anche tra Nathaly e Corinne! #Isola

