Il grande successo di Lazza e qualche suo sfizio hanno portato alcuno haters ad alzare la voce. Il cantante ha replicato con forza.

L’abbiamo sentito con grande trasporto a Sanremo con Cenere e poi ancora con altre hit che stanno avendo grande successo. Parliamo di Lazza che nelle ultime ore è finito nel mirino degli haters dopo aver mostrato alcune foto su un jet privato. Il cantante ha replicato con forza alla pioggia di commenti negativi ricevuti.

Lazza e il jet privato: le critiche e la replica

Lazza

“Livin’ my best life”. Con queste parole Lazza ha condiviso un post su Instagram in cui lo si vede protagonista fuori e poi a bordo di un jet privato. Uno sfizio, probabilmente, utilizzato per muoversi nelle ultime giornate intense di lavoro e che, però, ha generato grosse polemiche.

Il successo del cantante, con tutto quello che implica, evidentemente, non ha fatto tutti felici dato che in molti gli hanno fatto notare come avere addirittura un aereo privato sia davvero un eccesso.

“Ultimi due giorni incredibili, Gigi D’Alessio conosce i miei pezzi meglio di me, drink Boem sta piacendo a tutti. Vita di barca, vita di tutto apposto. Ps. Scorri l’ultima foto per vedere mia nonna felice su un privato per la prima volta”, le sue parole nella didascalia dove, però, nell’ultima foto non c’è, ovviamente, sua nonna ma probabilmente un suo collaboratore contento e sorridente.

Questi scatti, come detto, hanno portato svariate reazioni, non tutte positive. “Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita”, ha scritto un utente. “E la gente muore di fame e non arriva a fine mese”, ha aggiunto un altro.

Il ragazzo, dal canto suo, ha replicato: “Se sono fatte bene ne bastano anche 15”. E poi ancora: “E io cosa c’entro'”.

Insomma, il cantante si gode il successo e, probabilmente, entro certi limiti fa bene.

Di seguito anche il post Instagram del giovane cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG