Gag social di Elettra Lamborghini fermata da una fan durante il pranzo. Il risultato? Un video divertentissimo.

Cosa succede se sei un personaggio famoso e un fan di trova in un momento non ideale per un selfie? Ne vien fuori un momento epico, specie se il Vip in questione è… Elettra Lamborghini. La simpaticissima ereditiera ha condiviso un curioso siparietto andato in scena con una sua seguace che le ha chiesto una foto mentre lei stava mangiando…

Elettra Lamborghini e la richiesta di una fan

Elettra Lamborghini

“Che avresti fatto al posto mio?!”. Con queste parole Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi seguaci di TikTok un video davvero divertente che la mostra mentre parla con una fan durante un pranzo e poi acconsente alla sua richiesta di una foto insieme.

“Scusa ciao Elettra possiamo fare una foto?”, ha chiesto una ragazza mentre la nota ereditiera era seduta a mangiare. “Comunque sei bellissima. Davvero più bella dal vivo”, ha aggiunto la fan.

La Lamborghini, dal canto suo, anche un po’ agitata ha fatto notare che c’era solo un problema: “Ho tutto in mezzo ai denti”, ha ironizzato prima di ringraziare la donna per le belle parole.

Poi, foto fatta e anche gag finale. Nel filmato, infatti, la cantante ha pubblicato una foto con i denti sporchi di cioccolata e la scritta “Come vengo in foto”.

Le immagini sono subito diventate virali scatenando i fan. “Sei stata troppo brava e disponibile”, “Erano un po’ invadenti ma tu sei stata bravissima e disponibile”, ha scritto qualche utente.

Altri l’hanno definita irresistibile per la sua semplicità e ironia oltre alla grande disponibilità mostrata anche in un momento non certo perfetto.

Di seguito anche il filmato virale su Tik Tok con la lunga serie di commenti e reazioni. E voi cosa avreste fatto al posto suo?

Riproduzione riservata © 2023 - DG