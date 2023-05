Curioso siparietto rivelatore a Viva Rai 2 da Fiorello. Protagonista Raimondo Todaro e il suo futuro come professore ad Amici.

Come se non bastassero i rumors sul suo conto, ecco alcune dichiarazioni di Raimondo Todaro che alimentano le voci di un possibile addio ad Amici il prossimo anno. Il ballerino e insegnate della nota scuola ha parlato a Fiorello nel corso di Viva Rai 2 e a domanda precisa sul suo futuro ha replicato lasciando aperta ogni possibilità…

Raimondo Todaro, l’ammissione su Amici da Fiorello

Raimondo Todaro

Fiorello ha ospitato nella puntata odierna di Viva Rai 2 Raimondo Todaro. Il ballerino ha omaggiato Tina Turner ballando con il corpo di danza alcuni dei brani più amati della cantante deceduta pochi giorni fa.

Ma non solo spettacolo e danza. Infatti, per il maestro, anche spazio per uno sguardo al futuro. In particolare quello nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Infatti, sono stati tantissimi i rumors sul suo possibile addio nel prossimo anno e Fiore ha provato ad indagare. Dopo essersi assicurato che Raimondo stesse bene, lo showman ha chiesto: “Domanda secca, farai Amici l’anno prossimo?”.

A sorprendere i telespettatori è stata proprio la risposta di Todaro. “E cu u sapi”, ha replicato in siciliano facendo intendere, quindi, che neppure lui lo sapeva.

Successivamente, qualche altro piccolo riferimento gioco al programma ma nessun altro indizio.

Insomma, tanti dubbi ancora sul futuro del ballerino che è stato accostato ad un possibile ritorno da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.

Di seguito, invece, un post Twitter del programma con presente anche Antonello Venditti:

Le minacce dell'Ignoranza Artificiale di #VivaRai2 non servono: per #AntonelloVenditti "Grazie Roma" può aspettare 🌶️ pic.twitter.com/LkxDlcDJ5p — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 29, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG