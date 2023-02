Qual è il significato di Cenere di Lazza? Il brano racconta di una storia d’amore tormentata, che potrebbe comunque avere il lieto fine.

Cenere è il brano con cui Lazza ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2023. L’artista, nonostante avesse tanti nomi importanti della musica italiana come ‘rivali’, è riuscito a conquistare il secondo posto. Vediamo il significato e il testo del brano.

Cenere di Lazza: il significato della canzone

Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha debuttato al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Cenere, riuscendo a conquistare il secondo posto in classifica. Il brano, che tra gli autori vede lo stesso artista mentre l’arrangiamento è del bravissimo Dario “Dardust” Faini, presenta un sound di elettronica spinta decisamente contemporaneo. Il testo utilizza la metafora della cenere con un duplice significato: la voglia di sparire e la necessità di rinascere.

Al centro della scena c’è una storia d’amore parecchio tormentata, ricca di complicazioni e insicurezze da parte di entrambi i partner. Uno dei due, però, è maggiormente afflitto, tanto che chiede all’altro di aiutarlo a “sparire come cenere“.

Lazza racconta di aver attraversato momenti particolarmente bui, tanto che neanche i successi professionali l’hanno aiutato a sorridere. Eppure, avverte che qualcosa potrebbe comunque cambiare. Non a caso, sul finire del brano invita la dolce metà a rinascere “insieme dalla cenere“, lasciando “quelle parole dimenticate nel buio“.

Cenere di Lazza: il testo della canzone

