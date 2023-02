State pensando al viaggio di nozze e non sapete come organizzarlo? Basta avere le idee chiare sulla meta, il resto è semplicissimo.

Dagli Stati Uniti al Brasile, passando per le Maldive e l’Egitto: scegliere la meta per il viaggio di nozze non è semplice. L’unica cosa importante è che la luna di miele si svolga in una località che piace ad entrambi gli sposi, per il resto c’è ambia libertà di scelta. Vediamo come organizzare il soggiorno step by step.

Viaggio di nozze: come organizzarlo?

Il viaggio di nozze è il momento più atteso dagli innamorati. Il matrimonio, anche se bellissimo, è un evento stressante. Per cui, dopo i festeggiamenti di rito, la coppia non vede l’ora di prendere il primo aereo e trascorrere qualche settimana lontano da tutto e da tutti. Le mete che si possono prenotare sono davvero tante: non avete che l’imbarazzo della scelta. Generalmente, per la luna di miele si preferiscono località che difficilmente potrebbero essere raggiunte in altri periodi della vita. Le idee viaggi di nozze più gettonate sono: Stati Uniti, Australia, Argentina, Maldive, Lapponia, Tanzania, Canada, India, Polinesia francese e Caraibi, senza dimenticare l’Europa.

Ovviamente, la meta del viaggio di nozze si sceglie in base alle preferenze degli sposi. Possibilmente, onde evitare un divorzio lampo, è necessario che entrambi gli innamorati siano d’accordo. Se avete intenzione di organizzare la luna di miele in modo autonomo, quindi senza chiedere aiuto ad un’agenzia, dovete pensare di dedicare parecchie ore alla pianificazione del soggiorno. Il primo fondamentale passo è stabilire la località da visitare e i giorni che vi trascorrerete. Il secondo step è la prenotazione dei biglietti aerei. Fortunatamente, al giorno d’oggi ci sono tante piattaforme che consentono di comparare il prezzo dei voli e scegliere quello più economico.

Prenotato il volo, si passa all’hotel. Se non volete fare un viaggio itinerante è un gioco da ragazzi perché non dovete fare altro che selezionare l’albergo che maggiormente vi attrae. Anche in questo caso potete fare affidamento sui siti che comparano i prezzi. Ricordatevi di sbirciare sempre le recensioni, utilissime per non incappare in strutture disastrose. Nel caso scegliate un tour, prima di pensare a dove passare le notti, dovrete studiare un itinerario ad hoc. Soltanto dopo questo fondamentale step potete prenotare l’hotel. A questo punto, il gioco è fatto: non vi resta che partire per la luna di miele. Ovviamente, arrivati a destinazione potrete scegliere le attività che più preferite in base alle proposte che trovate in loco.

Viaggi di nozze organizzati: come funzionano?

Se preferite i viaggi di nozze organizzati non dovete fare altro che scegliere un’agenzia e affidarvi nelle mani degli operatori. Tour di questo tipo vengono studiati fin nei minimi dettagli e consentono ai protagonisti di immergersi completamente nella realtà culturale della località scelta. Dagli Stati Uniti all’Egitto, passando per il Messico, il Brasile, l’Africa e qualsiasi altro posto venga in mente: i tour operator organizzeranno un soggiorno indimenticabile, scegliendo le attività preferite degli innamorati e proponendo loro anche avventure di nicchia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG