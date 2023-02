Frasi sulla cura del corpo: le citazioni e gli aforismi migliori sul benessere e la salute del nostro corpo.

Se il nostro corpo è un tempio, è naturale che tutti noi siamo chiamati a rispettarlo e averne cura. Perché dal benessere fisico dipende anche quello mentale, e il nostro benessere è condizione fondamentale e necessaria per poter raggiungere la felicità e nella vita. Una lezione che già gli antichi aveva imparato, se è vero che Giovenale parla va di “mens sana in corpore sano“, per sottolineare l’importanza della salute fisica. Ma il grande autore latino non è stato l’unico a lasciare frasi sulla cura del corpo. Scopriamo insieme alcune delle citazioni e degli aforismi più interessanti.

Le citazioni più famose sullo stare bene

Quando parliamo di salute del corpo, di benessere e di cura, è necessario sottolineare quanto siano aspetti fondamentali nella nostra vita, da non poter in alcun modo trascurare. Tutto ciò che di bello possiamo vivere e godere possiamo farlo, infatti, solo se stiamo davvero bene, se siamo in perfetta salute e ci sentiamo in perfetta armonia con il nostro corpo.

E questo a prescindere dal nostro aspetto fisico, da quel chilo in più o in meno che può non fare la differenza, a meno che non vada a peggiorare la nostra salute, più che il nostro aspetto esteriore. Non è una questione di estetica, come avevano già compreso filosofi, scienziati e medici di ogni epoca. Si tratta semplicemente di stare bene.

Ecco alcune delle frasi più famose relative all’importanza della cura del corpo:

– Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere. (Jim Rohn)

– Le due più grandi sventure nella vita sono una cattiva salute e una cattiva coscienza. (Lev Tolstoj)

– La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente. (Arthur Schopenhauer)

– Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. (François Gervais)

– Se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico avremmo trovato la strada per la salute. (Ippocrate)

– Non muovere mai l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché difendendosi l’uno con l’altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute. (Platone)

– La migliore cura per il corpo è una mente tranquilla. (Napoleone Bonaparte)

Le migliori frasi sul benessere del corpo

Il benessere è un concetto importante, che non va assolutamente sottovalutato nelle nostre vite. Da quello possono dipendere anche i nostri atteggiamenti, il nostro carattere. Star bene ci fa sentire più forti, ci dona maggiore autostima, sicurezza, determinazione. Ci porta a compiere imprese che altrimenti non potremmo compiere, a vivere emozioni ed esperienze che non potremmo vivere.

Per questo motivo tante grandi menti hanno voluto nel corso della loro carriera sottolineare l’importanza di questo aspetto fondamentale, e hanno provato a insegnarcelo lasciandoci in eredità splendidi aforismi come questi:

– Se lavori con il corpo devi stare molto attento. Basta un piccolo incidente e ti fermi. Non sei tutelato da nessuno. Senza contare l’impegno e la pressione psicologica di essere sempre il numero uno per essere poi invitato di nuovo. Non esistono garanzie. La danza è un percorso difficile ma pieno di soddisfazioni. (Roberto Bolle)

– Prenditi cura del tuo corpo con costante fedeltà. L’anima deve vedere solo attraverso questi occhi, e se sono deboli, il mondo intero è annebbiato. (Johann Wolfgang von Goethe)

– Perdere fiducia nel proprio corpo significa perdere fiducia in sé stessi. (Simone De Beauvoir)

– Il corpo va ascoltato. Più non lo ascolti, più lui alza la voce. (Giorgia Mauloni)

– Il corpo umano è il miglior ritratto dell’anima. (Ludwig Wittgenstein)

– Se c’è una cosa sacra, quella è il corpo umano. (Walt Whitman)

– Ai giorni nostri metà delle nostre malattie derivano dal dimenticarsi del corpo facendo lavorare la mente oltre misura. (Lord Owen Meredith)

