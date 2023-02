Come fare una spesa sostenibile? Le regole da tenere a mente sono poche e semplicissime: dal supermercato alla dieta.

Fare una spesa sostenibile non significa portare in tavola cibi insipidi o poco gustosi: questo è il primo dato da sottolineare. Andare al supermercato con le idee chiare in merito alle regole da tenere è fondamentale per rispettare l’ambiente. Vediamo come fare uno shopping green anche sul versante dell’alimentazione.

Come fare una spesa sostenibile?

Al giorno d’oggi, con il Pianeta che ci sta chiedendo in ginocchio di invertire il senso di marcia, fare una spesa sostenibile è fondamentale. Se non sapete da dove partire, sappiate che bastano pochi e semplici accorgimenti per rispettare l’ambiente anche al supermercato. Innanzitutto, optate per prodotti sfusi, che hanno un impatto parecchio inferiore rispetto a quelli confezionati. Dalla frutta alla verdura: preferite sempre prodotti freschi e di stagione. Un altro occhio di riguardo dovreste averlo nei riguardi dei produttori. Questo significa dare la precedenza a quanti utilizzano energie rinnovabili e agiscono nel pieno rispetto dell’ambiente.

Per fare una spesa sostenibile, poi, è necessario adottare uno stile di vita alimentare sano e sostenibile, ma allo stesso tempo gustoso. Fortunatamente, la nostra dieta Mediterranea risponde a tutti questi requisiti. Pensate che un regime di questo tipo ha un impatto ambientale inferiore di circa il 60% se paragonato all’alimentazione nordeuropea o nordamericana.

Come fare una spesa sostenibile con le app?

Dopo aver visto le regole per fare compere al supermercato in modo green, vediamo come fare una spesa sostenibile usando le applicazioni che la tecnologia mette a disposizione. Per avere sempre la lista della spesa a portata di mano o per pianificare i pasti, potete scaricare sullo smartphone l’app ListOn, disponibile sia per Android che iOS. Tra le piattaforme antispreco, invece, la migliore è Too Good To Go (Android e iOS). Questa app consente di acquistare a prezzi ottimi alimenti che sono prossimi alla scadenza, ma ancora buonissimi.

Infine, è particolarmente utile anche Quomi, che consegna a casa tutti gli ingredienti che servono per preparare un piatto di stagione. Inoltre, permette di aggiungere alla propria box tanti prodotti di bottega, come la verdura fresca, il pane e i latticini. E’ disponibile al sito ufficiale oppure come app solo per Android.

Riproduzione riservata © 2023 - DG