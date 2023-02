Su Instagram arriveranno i canali, come su Telegram. Ecco l’ultima novità prevista da Meta.

Che Instagram sia alla costante ricerca di aggiornamenti per restare all’avanguardia è fuori da ogni dubbio. Dopotutto si tratta di un passaggio che tutti i social devono vivere costantemente al fine di restare sul podio dei più apprezzati e usati.

E quando si parla di novità, ovviamente, attingere da altri canali è una delle vie più ovvie. In questo modo si ha già un’idea dell’indice di gradimento e si “gioca” in modo sicuro.

A tal proposito, sembra che a breve, proprio Instagram farà da apripista per Facebook e Messanger, introducendo i così detti canali. Una novità che, dopo quella di moderare le dirette, sembra venire incontro ancora una volta ai creators.

Arrivano i canali su Instagram: cosa sono e a cosa servono

L’idea lanciata da Mark Zuckerberg è quella di creare una nuova forma di interazione tra creators e follower. Per farlo, la scelta è stata appunto quella di introdurre i canali.

Questi potranno essere sia pubblici che non ma sempre con lo scopo di coinvolgere e intrattenere i follower senza i quali, diciamocelo, la piattaforma non avrebbe senso di esistere.

smartphone

Attraverso gli stessi sarà quindi possibile far partire degli aggiornamenti con foto, video o sondaggi e ottenere delle reazioni o, nel caso dei sondaggi, delle risposte.

A differenza di quanto avviene su Telegram, quindi, i canali saranno apribili dai creators quale mezzo di contatto nuovo con i propri follower.

L’opzione partirà dall’America e solo per alcuni creators e pian piano andrà espandendosi sempre di più arrivando a toccare tutti i paesi.

Altre funzionalità in arrivo

Le novità su Instagram, però, non finiscono qui. Nell’aria ci sono infatti altre possibilità.

Tra queste quella di poter ospitare altri creators nel proprio canale al fine di avviare delle vere e proprie collaborazioni. Le modalità sono ancora in parte da definire ma potrebbero portare i creators a crescere aiutandosi tra loro e unendosi per il tempo della collaborazione e ottenendo così sempre più follower.

Sembra, insomma, che Instagram stia puntando sempre più a chi crea molti contenuti e a chi punta su questo canale per crescere sempre di più grazie, appunto, a tutte le possibilità esistenti, non ultima, quella delle collaborazioni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG